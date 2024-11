Lula dá dicas e deseja boa sorte para estudantes no Enem: “Orgulho”

Lula deseja boa sorte aos estudantes que farão Enem - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu dicas e desejou boa sorte, neste sábado, 2, aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 no domingo, 3.

No vídeo, Lula lembra a necessidade de levar caneta de tinta preta e transparente, de chegar no local da prova com antecedência, e de portar um documento oficial com foto.

Leia também:

>> Universidade oferece R$ 15 de transporte para candidatos do Enem

>> Jerônimo decreta transporte coletivo intermunicipal gratuito para Enem

>> Enem 2024: mais de 2 mil policiais e bombeiros atuarão na Bahia



“Não da para brincar, não dá para chegar atrasado. Leve um documento com foto. Utilize caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente”, iniciou Lula.

“O mais importante: chegar no local de prova com antecedência, considerando imprevistos no trânsito e no transporte público”, completou o presidente, que desejou que cada estudante chegue com “alegria no coração” para realizar a prova.

“Compareçam com alegria no peito, muita vontade e muito otimismo, porque vocês têm que saber que são o orgulho dos pais é mães de vocês”, pontuou.

No primeiro domingo serão aplicadas provas de linguagens, redação, códigos e ciências humanas.

ASSISTA: