Enem 2024: mais de 2 mil policiais e bombeiros atuarão na Bahia

Planejamento contará também com monitoramento promovido por 4.000 câmeras - Foto: Vitor Barreto | Divulgação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo, 3, e no próximo dia 10 de novembro, e cerca de 2.400 policiais e bombeiros atuarão durante a realização das provas em toda a Bahia, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O planejamento contará também com monitoramento promovido por 4.000 câmeras.

Leia também:

>> Universidade oferece R$ 15 de transporte para candidatos do Enem

>> Pé-de-Meia Licenciatura pagará mais de R$ 500 para futuros professores

>> Confira 10 temas possíveis para redação do Enem 2024

As Forças da Segurança — Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Corpo de Bombeiros — atuarão de maneira ostensiva e também com equipes veladas.

Ainda segundo a SSP-BA, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado em status pleno às 7h dos domingos de prova. Cerca de 24 órgãos estaduais, federais e municipais acompanharão, em tempo real, as ocorrências nos locais de aplicação das provas.

Das 4.000 câmeras de monitoramento que serão utilizadas, 950 são do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Elas ficarão em pontos estratégicos.

Forças da Segurança

A PM atuará na escolta dos malotes de provas, nas rotas de distribuição definidas pelos Correios, bem como no policiamento ostensivo e repressivo nos locais de armazenamento de provas, Centros de Distribuição Logística, estações de transbordo e locais de aplicação do exame.

Equipes da Polícia Civil e do DPT trabalharão com efetivo ordinário nas ações de Polícia Judiciária e de perícia, prestando atendimento qualificado e investigando possíveis crimes.

Já o Corpo de Bombeiros atuará no deslocamento imediato em caso de ocorrências.