Ex-assessor diz que teve relacionamento amoroso com Jair Renan

O ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, identificado como Diego Pupe, disse que manteve um relacionamento "amoroso" e "romântico" com o o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada após depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira, 14.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse “auê” da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, revelou Pupe ao Metrópoles.

Jair Renan é alvo de uma operação (Nexum) que apura a existência de um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do Distrito Federal.