Ex-bolsonarista vê Lula ‘humano’ ao tratar das chuvas em São Paulo

A ex-bolsonarista Dayane Pimentel (União Brasil) disse que o presidente Lula (PT) é “humano” e “responsável” ao tratar do drama causado pelas chuvas no litoral norte de São Paulo, que segundo o governo estadual causaram ao menos 48 mortes.

A forte chuva atingiu a região na madrugada do último dia 19, um domingo, com vítimas fatais em São Sebastião e em Ubatuba. Diante do cenário, Dayane Pimentel destacou a importância de Lula ter se aproximado do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas ações de enfrentamento da tragédia.

Em provocação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a baiana disse que o ex-chefe do Executivo deve articular contra o governador de São Paulo por causa da aproximação com o líder petista, em publicação feita nas redes sociais.

“Bolsonaro ao ver Lula e Tarcísio juntos em prol do povo já deve tá maquinando na cabeça doentia dele o assassinato de reputação do governador. Já deve está pensando quem ele vai apoiar para presidente e governador na próxima, já que ele mesmo estará inelegível”, disse Dayane Pimentel.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ainda acompanhou o gestor estadual sobrevoo nesta quarta-feira, 22, na região afetada pelas chuvas.