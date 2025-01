Ex-deputado Daniel Silveira volta a ser preso pela PF

Silveira descumpriu medidas determinadas para liberdade condicional - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso na manhã desta terça-feira, 24, pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também

>> STF concede liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira

>> Moraes autoriza Daniel Silveira a progredir para o semiaberto

>>Moraes nega regime semiaberto de prisão ao ex-deputado Daniel Silveira

O ex-parlamentar foi detido em Petrópolis, na capital fluminense, e será levado para Bangu 8, presídio do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, segundo informações da GloboNews.

Silveira retornou à prisão após descumprir critérios determinados pela liberdade condicional, concedida por Moraes na última sexta-feira, 20. A medida descumprida ainda não foi divulgada. A decisão está sob sigilo.