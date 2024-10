Ex-ministro crava Bolsonaro elegível em 2026

Ciro Nogueira aposta em Bolsonaro para 2026 - Foto: Divulgação

O senador Ciro Nogueira (PP), ex-ministro-chefe da Casa Civil, cravou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará elegível em 2026.

A declaração ocorreu em entrevista ao jornal Folha S. Paulo. Ciro disse que Bolsonaro, que hoje se encontra inelegível até 2030, deve conseguir seus direitos políticos por meio de anistia do Congresso ou por decisão do Judiciário.

“Ele vai ser nosso candidato em 2026, se Deus quiser. O próprio processo de anistia é uma opção. E o recurso no TSE, que pode habilitá-lo. As pessoas não vão entender que uma pessoa fica inelegível na reunião com embaixador. Todo mundo acha que o Bolsonaro vai ser candidato. O próprio TSE vai ser compelido a rever essa posição”, disse o senador.