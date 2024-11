Ex-ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes pode disputar o Senado

Ex-ministro da Fazenda negocia com o Novo - Foto: Marcos Corrêa | PR

Ministro da Economia entre 2019 e 2022, no governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes pode disputar o Senado nas eleições de 2026.

A informação é de Ancelmo Góis, do jornal O Globo. Segundo a publicação, o ex-ministro tem conversado com o partido Novo para concorrer a uma das duas vagas em jogo pelo Rio de Janeiro.

Outro nome que também estaria conversando com o Novo é Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, que pode buscar uma cadeira no Senado por São Paulo.

Paulo Guedes nunca concorreu a cargo eletivos. Sua adesão ao então candidato Bolsonaro em 2018 foi considerada fundamental para o processo eleitoral.