Ex-ministros de Bolsonaro discutem nas redes sociais; veja

Aliados de Bolsonaro discutem nas redes sociais - Foto: Evaristo Sá | AFP

Dois dos principais nomes do governo Jair Bolsonaro (PL), os deputados federais Ricardo Salles (Novo) e Mario Frias (PL) trocaram farpas nas redes sociais, neste sábado, 2, após o resultado da eleição para a presidência da Câmara Federal.

Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, comemorou em um post os 31 votos recebidos por Marcel van Hattem na disputa pela presidência da Câmara, afirmando que o número representa "os valores da direta liberal conservadora, que não transige com o centrão”.

A publicação foi compartilhada por van Hattem. Logo em seguida, Mario Frias, ex-secretário de Cultura do Ministério do Turismo, reagiu e apontou o que seria uma tentativa de desgastar a imagem de Bolsonaro.

"Então finalmente vocês estão abrindo o jogo, o teatro que vocês criaram nas eleições das casas, no intuito de desgastar o presidente Bolsonaro, tinha o objetivo de garantir votos para vocês em 26. Quem poderia imaginar!?”, escreveu Frias.

Salles, que é pré-candidato ao Senado, rebateu o parlamentar, acusando o ex-secretário de "vitimismo".

“Essas ilações conspiratórias e vitimizações forçadas são ridículas. Não queremos gente corrupta, fisiológica, adesista etc. nos cargos chave do País e, tenho certeza, você também não quer”, disparou Salles, que ainda recebeu uma joia resposta de Mario Frias.

“Claro, Salles, você dar indiretas (bem corajoso da sua parte) dizendo que ele vai ganhar de quatro, que se vendeu para o centrão ou que não é conservador de verdade não desgasta em nada ele. Já que toda hora você arrota sobre coragem, ao menos tenha coragem de ser honesto e direto. Não me trate como um idiota, tenha o mínimo de hombridade, já que, até agora, isso lhe falta, ao menos seja homem o suficiente para assumir o que está fazendo. Esse papelão que você está se prestando a desempenhar com o cara que viabilizou sua eleição é ridículo", rebateu o deputado do PL.