Ex-piloto Nelson Piquet quer ver Lula no “cemitério”

O ex-piloto e tricampeão mundial da Fórmula 1, Nelson Piquet, provocou polêmica e revolta ao sugerir a morte do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante participação em ato golpista, promovido por apoiadores radicais de Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições.



“Vamos botar esse Lula, esse filho da puta, pra fora disso”, disse Piquet em vídeo que viralizou nas redes sociais, para depois emendar: “E o Lula lá no cemitério, esse filho da puta”.

O que temos aqui é um tricampeão mundial de F-1 sugerindo no fim que alguém mate o presidente Lula. pic.twitter.com/YpOBKMbeTF — Flavio Gomes (@flaviogomes69) November 2, 2022

Piquet chegou a dizer que deixaria o Brasil em caso de vitória do petista. Ele é um dos mais ferrenhos apoiadores de Bolsonaro e tem motivos para isso. Uma empresa do ex-piloto recebeu R$ 6 milhões do governo federal em 2019, num contrato fechado sem licitação. Durante as eleições deste ano, ele devolveu o favor e doou R$ 500 mil para a campanha do aliado.



Piquet já se envolveu em outras polêmicas. Este ano, o tricampeão causou revolta ao chamar o piloto Lewis Hamilton de “neguinho”, além de proferir ataques homofóbicos ao colega de profissão. Na época, a Federação Internacional do Automobilismo (FIA), a F1 e a Fórmula E condenaram as declarações criminosas.