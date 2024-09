Ex-prefeito de São Desidério e irmão de Zito são detidos pela Polícia Federal

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-prefeito de São Desidério, Arnon Pereira Lessa, primo do prefeito de Barreiras, Zito Barbosa, e o chefe de gabinete da gestão (União Brasil), Hebert Barbosa, irmão de Zito, foram detidos pela Polícia Federal, nesta sexta-feira, 13, após a realização de dois saques no Banco do Brasil.

A agência fica localizada em São Desidério, e os saques, realizados entre os dias 12 e 13, totalizaram R$ 400 mil. Os dois prestaram depoimento e foram liberados, mas o valor sacado na sexta, 13, foi apreendido até que sua origem seja provada. Além disso, a dupla teve os celulares confiscados pela PF.

De acordo com informações do site local Caso de Política, a Polícia Federal segue analisando o caso. O prefeito Zito Barbosa não se pronunciou até a publicação da matéria.