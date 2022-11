Exames de Lula apontam inflamação na garganta

Um exame de nasofibroscopia, realizado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste sábado,12, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, apontou alterações na garganta, causadas pelo esforço vocal. Além da inflamação, uma pequena área de leucoplasia na laringe, caracterizada por manchas brancas também foi encontrada.

No entanto, nenhum sinal do câncer tratado em 2011 foi encontrado no petista. Lula ainda realizou outros exames como ecocardiograma, tomografias gerais do coração e do pulmão e exames de sangue, todos com resultados considerados normais.

Os exames foram realizados devido a viagem para a COP 27 no Egito, programada para ocorrer na próxima segunda-feira, 14.

Fake News

Na semana passada, falsas notícias a respeito da saúde do presidente eleito circularam nas redes sociais. Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, chegou a dizer que "esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente". A declaração foi dada para apoiadores bolsonarista na saída do Palácio da Alvorada.

Confira o boletim médico na íntegra

Luiz Inácio Lula da Silva

12/11/2022 - 15hs

O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica multidisciplinar de rotina.

Foram realizados exames de imagens: ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.

O presidente eleito foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Rubens Brito.