Fala sobre Janja não ser dona de casa irrita filho de Lula com Marisa

Marisa não gostava de acompanhar Lula em eventos oficiais, segundo quem conviveu com ela. - Foto: Divulgação

A declaração de Lula de que sua esposa 'não nasceu para ser dona de casa' não repercutiu muito bem junto ao filho do presidente com Marisa Letícia, ex-primeira-dama, já falecida. O objetivo era justificar a presença de Janja em viagens internacionais e sua participação nas respectivas agendas, mas acabou soando desrespeitoso.

Pelo menos para o filho caçula de Lula, Luís Cláudio Lula da Silva. Ele teria considerado a frase ofensiva à memória da mãe, Marisa Letícia, que foi dona de casa no período em que o marido exerceu os dois primeiros mandatos como presidente da República.

Ela deixou o mercado de trabalho quando engravidou do segundo filho, o primeiro com Lula. Apesar dos rumores, Luís Cláudio não emitiu nenhum posicionamento. Mas, integrantes do PT confirmam que existe uma comparação do perfil mais proativo de Janja com a figura discreta de Marisa Letícia e, por isso, Lula procurou justificar a maior participação da atual primeira-dama em suas reuniões.

Por outro lado, outra liderança petista que conviveu com a ex-primeira-dama revelou que Marisa perguntava se 'precisava mesmo' viajar, quando era convocada a acompanhar o marido no exterior. Outro ex-parlamentar petista que conviveu com Marisa Letícia afirmou que ela era uma dona de casa 'discreta, digna e ótima mãe' e que 'não se envolvia com o governo' .

O jornalista Camilo Vannuchi, autor de "Marisa Letícia Lula da Silva", uma biografia sobre a antiga primeira-dama, disse que 'a frase do presidente soa desrespeitosa, porque Marisa Letícia foi mulher dele durante muito tempo e foi dona de casa'.