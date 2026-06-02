Febraban reage a Trump e defende Pix após acusação de 'prática desleal'

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) saiu em defesa do PIX nesta terça-feira, 2, depois de o governo dos Estados Unidos, sob a Presidência de Donald Trump, alegar que o Brasil adota práticas comerciais “desleais” contra seu país, em detrimento de instituições financeiras norte-americanas.



Em resposta aos americanos, a instituição brasileira declarou que o PIX é uma infraestrutura de pagamento, e não um produto comercial, que favorece a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e consequentemente da atividade econômica.

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Trata-se de um modelo aberto e não discriminatório, com participação de bancos, fintechs, instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Febraban

A Febraban alerta ainda que "não há qualquer restrição à entrada de novos participantes, de qualquer porte ou segmento da indústria financeira, desde que operem no mercado nacional, já que é um sistema de pagamentos local e em reais, a moeda brasileira".

A entidade afirmou que as avaliações da investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) "resultam mais de informações incompletas acerca dos objetivos e funcionamento do PIX".

Temos boa expectativa de que, no âmbito do sistema de audiência pública, que continua aberto pelo USTR, as contribuições do Banco Central do Brasil (BCB) e dos integrantes do sistema bancário brasileiro, incluindo os bancos americanos, vão ajudar no esclarecimento das conclusões do órgão americano de comércio.

"O PIX foi desenvolvido com ampla cooperação dos bancos e demais instituições que integram o Sistema Financeiro do Brasil. É um meio de pagamento que funciona como plataforma que está aberta e disponível para todos os residentes no país, brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e empresas, tendo como único requisito manter conta num banco, numa fintech ou numa instituição de pagamento".

Vale ressaltar que o PIX é gratuito para as pessoas físicas, mas pode ser cobrado das empresas, sem qualquer discriminação entre empresas brasileiras e estrangeiras.

"O PIX tem contribuído enormemente para a inclusão financeira, reduzindo o custo e ampliando o alcance do sistema de pagamentos, que já era bastante eficiente em nosso país. Para as empresas, o PIX ajuda na eficiência, facilitando o processo de recebimento e cobrança, em especial nas operações de baixos valores", conclui a Febraban.