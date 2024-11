Federação Brasil da Esperança fecha apoio e mira vice de Adolfo na Alba

Rosemberg e o presidente da assembleia, Adolfo Menezes - Foto: Vaner Casaes / ALBA

O PT e a Federação Brasil da Esperança devem declarar publicamente apoio à reeleição de Adolfo Menezes (PSD) para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A informação foi confirmada pelo líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Casa, Rosemberg (PT), nesta terça-feira, 29. O grupo deve reivindicar a permanência da vice-presidência na Mesa Diretora.

Rosemberg afirmou pouco antes da sessão que a bancada do petista, que faz parte da federação com PV e PCdoB, se reuniu com Adolfo, a afim de sacramentar a aliança política. Ele disse ainda que a tendência é que o bloco, por questões de proporcionalidade, tente manter a vice, hoje ocupada por Zé Raimundo (PT).

“Hoje, a reunião da bancada do PT recebeu a visita do presidente Adolfo Menezes, onde as discussões aconteceram no sentido da sua reeleição. É natural que essa fala deva ser dada publicamente pela deputada Fátima Nunes, que é a líder da bancada do PT, mas no sentido de manter o status quo, ou seja, a manutenção, a reeleição do presidente Adolfo e, obviamente, o respeito, a proporcionalidade que existe na Casa desde que eu cheguei aqui”, declarou Rosemberg, que continuou.

“Como foi a federação que indicou a vice-presidência, a mesma maneira que a União Brasil indicou a primeira secretaria, essa proporcionalidade deve ser mantida, foi essa a conversa entre a bancada do PT e o presidente Adolfo Menezes”, pontuou.

O deputado Marquinhos Viana, do PV, que compõe a federação, confirmou o interesse em ser indicado, seja por consenso ou por ‘bate chapa’.

“Eu serei candidato à primeira vice para bater chapa ou por consenso. Eu já falei no plenário, espero que seja no consenso, porque eu tenho todas as qualidades e as condições de ser o primeiro vice-presidente, porque Adolfo é um grande amigo, conduz os trabalhos corretamente da Assembleia, e eu também sou filho de Deus, posso disputar tranquilamente a primeira vice-presidência”, defendeu.