Fernando Haddad abre o jogo sobre candidatura em 2026

Haddad foi candidato a presidente em 2018 - Foto: Ricardo Stuckert

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), esfriou as especulações acerca de uma candidatura a presidente em 2026, e afirmou, nesta sexta-feira, 20, que vê o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com condições de disputar a reeleição.

Em conversa com a imprensa, Haddad, que foi candidato em 2018, perdendo no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL), disse entender que Lula chegará competitivo para tentar um quarto mandato no Palácio do Planalto.

“Acredito que o presidente Lula tem todas as condições de chegar competitivo em 2026, tendo em atenção o que precisa ser feito”, afirmou o ministro.