Filha de Olavo de Carvalho é excluída de testamento | A TARDE

O teórico e guru da extrema-direita brasileira, Olavo de Carvalho, morto em 2022, excluiu a filha Heloísa de Carvalho do seu testamento, feito em 2018. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que teve acesso ao documento.

Heloísa, que já foi filiada ao PT, ficou conhecida pelo posicionamento contrário ao que era pregado pelo pai, que tinha o clã Bolsonaro entre os seguidores. Leilah de Carvalho e Pedro Luiz de Carvalho, filhos do último casamento de Olavo, herderam 20% dos direitos autorais, enquanto Roxane, sua esposa, recebu 30%.

Maria Inês, Luiz, Davi, Tales e Percival, também filhos de Olavo, ficaram com 1,4% dos direitos autorais juntos. Luiz Paulo de Carvalho, irmão do guru, ficou com 0,3%.

