Filho de Bolsonaro ganha cargo de R$ 9,5 mil em gabinete no Senado

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro, foi nomeado nesta quarta-feira, 8, como auxiliar parlamentar no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) e receberá um salário mensal de R$ 9,5 mil.

A nomeação foi publicada na manhã desta quarta-feira, no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o Senado Federal, um cargo desse tipo tem remuneração de R$ 7,6 mil, já incluso o auxílio-alimentação.

Jair Renan vai trabalhar para o senador Jorge Seif, que foi secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura durante a gestão Bolsonaro e declarou, em 2019, na ocasião de um derramamento de óleo no litoral do Nordeste, que "o peixe é um bicho inteligente: quando ele vê uma manta de óleo, ele foge, tem medo. Então você pode consumir seu peixinho sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo. É perfeitamente seguro".

O filho "04" de Bolsonaro, fruto do segundo casamento do ex-mandatário com a advogada Ana Cristina Valle, é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) que apura um suposto tráfico de influência e lavagem de dinheiro.