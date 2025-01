Filho de Jango, deposto com golpe em 1964, se reúne com Maduro

João Vicente ao lado de Maduro - Foto: Reprodução | Instagram

Filho de João Goulart (Jango), presidente brasileiro deposto com o golpe militar de 1964, João Vicente Goulart (PCdoB) se encontrou com Nicolás Maduro, que tomou posse do terceiro mandato à frente da Venezuela, neste domingo, 12.

João Vicente esteve em Caracas para a posse de Maduro, representando o Instituto João Goulart, presidido por ele. No encontro registrado por Maduro nas redes sociais, foi acordada uma parceria com o Instituto Simón Bolívar.

"Recebi uma emotiva carta que realça a irmandade, a solidariedade e as palavras de apoio da família Goulart", escreveu Maduro em uma publicação no Instagram.

Ao jornal Folha de S. Paulo, João Vicente afirmou que o Instituto João Goulart converge com algumas ideias de Maduro e do regime venezuelano.

"Muitas convergências na construção de um Estado mais participativo e nacionalista. A reforma agrária, o controle em mãos do Estado das empresas estratégicas nos setores elétricos, siderúrgicos, de petróleo, médicos e educacionais", afirmou.