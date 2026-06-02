POLÍTICA
Flávio Bolsonaro culpa Lula por novo tarifaço de 25% de Trump
Políticos das mais diferentes esferas criticam decisão do presidente dos EUA
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atacou o presidente Lula (PT) ao reagir ao novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros imposto pelo governo dos EUA — a medida foi anunciada pela Casa Branca na segunda-feira, 1º.
Em postagem em seu perfil no X (antigo Twitter), o liberal afirmou que, durante a sua visita aos Estados Unidos — quando se encontrou com o presidente Donald Trump — pediu ao mandatário norte-americano para que não taxasse as empresas brasileiras.
Sempre defendi as empresas brasileiras e, em qualquer oportunidade que tiver, vou continuar a defender nosso setor produtivo. Tarifa não é solução. Precisamos sentar de maneira séria na mesa de negociação, não com bravatas, como faz o LulaFlávio Bolsonaro - Senador da República
Pedi expressamente ao presidente Trump para não taxar nossas empresas.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 2, 2026
Sempre defendi as empresas brasileiras e, em qualquer oportunidade que tiver, vou continuar a defender nosso setor produtivo. Tarifa não é solução. Precisamos sentar de maneira séria na mesa de negociação,… pic.twitter.com/jvQoU2e26k
Baianos criticam medida
Nas redes sociais, políticos baianos criticaram a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos. Um dos que se manifestaram foi o deputado federal Jorge Solla. Para ele, a decisão de Trump tem ligação direta com o encontro entre o republicano e a família Bolsonaro.
"A família que é a desgraça do país, Eduardo e Flávio Bolsonaro, foi a Trump pedir para os EUA atacarem o Brasil com tarifas de 25%, contra o pix e até mesmo por meio da guerra. Vamos nos organizar pra tirar essa família da política!", escreveu.
TARIFLAVIO CONTRA O PIX!— Jorge Solla (@depjorgesolla) June 2, 2026
A família que é a desgraça do país, Eduardo e Flávio Bolsonaro, foi a Trump pedir para os EUA atacarem o Brasil com tarifas de 25%, contra o pix e até mesmo por meio da guerra. Vamos nos organizar pra tirar essa família da política!
O PIX É NOSSO! pic.twitter.com/YixaUChfGz
O secretário de Comunicação do PT Brasil, Éden Valadares, fez uma comparação entre as viagens realizadas pelo presidente Lula (PT) e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"O presidente Lula foi aos EUA defender o Brasil e nossa economia. O filho de Bolsonaro foi defender sua própria família, trair o país e de lá para cá as coisas só pioraram. Esse novo ataque ao PIX e ao Brasil tem nome: Tarifaço, Flávio, TARIFLÁVIO", afirmou o dirigente.
O presidente Lula foi aos EUA defender o Brasil e nossa economia.— Éden Valadares (@edenvaladares) June 2, 2026
O filho de Bolsonaro foi defender sua própria família, trair o país e de lá para cá as coisas só pioraram.
Esse novo ataque ao PIX e ao Brasil tem nome: Tarifaço, Flávio, TARIFLÁVIO.