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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro culpa Lula por novo tarifaço de 25% de Trump

Políticos das mais diferentes esferas criticam decisão do presidente dos EUA

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência
Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência - Foto: Vitor Souza | AFP

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atacou o presidente Lula (PT) ao reagir ao novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros imposto pelo governo dos EUA — a medida foi anunciada pela Casa Branca na segunda-feira, 1º.

Em postagem em seu perfil no X (antigo Twitter), o liberal afirmou que, durante a sua visita aos Estados Unidos — quando se encontrou com o presidente Donald Trumppediu ao mandatário norte-americano para que não taxasse as empresas brasileiras.

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Sempre defendi as empresas brasileiras e, em qualquer oportunidade que tiver, vou continuar a defender nosso setor produtivo. Tarifa não é solução. Precisamos sentar de maneira séria na mesa de negociação, não com bravatas, como faz o Lula

Flávio Bolsonaro - Senador da República

Baianos criticam medida

Nas redes sociais, políticos baianos criticaram a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos. Um dos que se manifestaram foi o deputado federal Jorge Solla. Para ele, a decisão de Trump tem ligação direta com o encontro entre o republicano e a família Bolsonaro.

"A família que é a desgraça do país, Eduardo e Flávio Bolsonaro, foi a Trump pedir para os EUA atacarem o Brasil com tarifas de 25%, contra o pix e até mesmo por meio da guerra. Vamos nos organizar pra tirar essa família da política!", escreveu.

O secretário de Comunicação do PT Brasil, Éden Valadares, fez uma comparação entre as viagens realizadas pelo presidente Lula (PT) e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O presidente Lula foi aos EUA defender o Brasil e nossa economia. O filho de Bolsonaro foi defender sua própria família, trair o país e de lá para cá as coisas só pioraram. Esse novo ataque ao PIX e ao Brasil tem nome: Tarifaço, Flávio, TARIFLÁVIO", afirmou o dirigente.

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Tags

Donald Trump Flávio Bolsonaro Lula tarifaço

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