Flávio Bolsonaro é recebido por apoiadores na visita a Bahia Farm Show

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Por Rodrigo Tardio de Luís Eduardo Magalhães e Anderson Ramos

Por Rodrigo Tardio de Luís Eduardo Magalhães e Anderson Ramos

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chegou à Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, na tarde desta terça-feira, 9.

Ao lado do prefeito de LEM, Junior Marabá (PP), do ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), Flávio foi recepcionado por uma multidão de apoiadores.

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Esta é a primeira visita do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro à Bahia depois do aníuncio de sua entrada na disputa pelo Palácio do Planalto.