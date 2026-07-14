Flávio Bolsonaro enfrenta resistência e partidos viram as costas

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Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem enfrentado dificuldades para conseguir apoio de partidos políticos para a eleição de outubro deste ano. A recusa mais recente se deu pelo Republicanos, no último final de semana.

Escolhido pré-candidato desde dezembro, em decisão que partiu unicamente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, Flávio tem colecionado 'tropeços' na sua articulação política dentro da própria direita.

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Os problemas vão das crises familiares aos ataques de antigos aliados. Flávio, que é considerado o principal pré-candidato da direita, tem assistido a desembarques e divisões dentro do próprio campo político, antes mesmo do início da campanha eleitoral.

Três partidos rejeitam Flávio

União Brasil, Progressistas e Republicanos já rejeitaram a ideia de apoio a Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição presidencial. A Federação União Progressista, formada pelas duas siglas, se antecipou a sinalizar que não estaria ao lado do senador.

Fator Ciro Nogueira

O distanciamento da federação União Progressista ocorreu junto com o fim da aliança entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Flávio Bolsonaro. Antes cotado para vice, o político 'travou' as negociações o parlamentar fluminense.

Nos bastidores, a posição de Ciro é vista como uma retaliação ao comportamento de Flávio, que ignorou o então aliado, após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal.

Em 2022, o Progressistas caminhou ao lado do então Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Republicanos e vaga no STF

O Republicanos seguiu a linha de União Brasil e Progressistas ao se manifestar, no último semana, após ser mencionado como um dos partidos do possível arco de alianças de Flávio Bolsonaro.

Em nota, a legenda descartou a aliança, negando também o suposto acordo para indicar Marcos Pereira, presidente nacional do partido, para o Supremo Tribunal Federal (STF).