Flávio Bolsonaro ganha apoio para disputar o Planalto; veja

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ganhou o apoio informal do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

Segundo Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles, Cláudio teria falado com interlocutores sobre a possibilidade, uma vez que Bolsonaro não poderá ser candidato, já que está inelegível até 2030.

Cláudio avalia, entretanto, que as acusações de rachadinha podem atrapalhar os planos do senador de representar o clã no pleito.

Outros nomes no campo da direita também são cotados para o espaço deixado por Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um dos ventilados, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.