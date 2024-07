Bolsonaro promete ir para posse de Trump: "Estarei"

Bolsonaro garantir estar em eventual posse de Trump - Foto: Alan Santos | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu, nesta sexta-feira, 28, que estará na posse de Donald Trump, caso ele saia vitorioso das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A declaração aconteceu após o debate promovido pelo canal CNN

“Estarei na posse do Trump”, disse Bolsonaro, que é aliado do ex-presidente americano, em fala à CNN Brasil.

Apesar da promessa, Bolsonaro está impossibilitado de deixar o Brasil no momento. Alvo de um inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado, o ex-chefe do Palácio do Planalto está com o passaporte retido, fruto de uma decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).