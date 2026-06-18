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POLÊMICA

Flávio Bolsonaro propõe castração química para estupradores

Senador disse esses criminosos não têm o direito de receber tolerância

Edvaldo Sales
Por
Senador disse esses criminosos não têm o direito de receber tolerância
Senador disse esses criminosos não têm o direito de receber tolerância - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Durante o lançamento de seu plano de segurança, no Teatro B3, em São Paulo, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu, nesta quinta-feira, 18, a castração química de criminosos sexuais.

“Vou usar a força de presidente da República e a minha experiência como senador para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e de crianças”, disse.

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Segundo o liberal, “a medida deverá ser aplicada a estupradores e abusadores de crianças condenados pela Justiça”.

“Criminoso que destrói a vida de mulheres e crianças não merece privilégio nem complacência do Estado.”

Na ocasião, Flávio afirmou que quem comete esse tipo de crime “perde o direito de receber qualquer tipo de tolerância do Estado e deve enfrentar punições duras”.

O candidato disse que os projetos sobre o tema que tramitam no Congresso não vão adiante porque não há apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Porque ele não tem uma base no Congresso Nacional e porque entende que defender mulher é fazer discurso fácil. Com a gente, não”, falou.

De acordo com o senador, esse tipo de criminoso não pode circular livremente. “Isso vai ter um fim aqui no Brasil a partir do novo governo do Brasil em 2027”, complementou.

Brasil sem Medo

Batizado de Brasil sem Medo, o plano de segurança de Flávio propõe 12 medidas principais. As propostas destacam também:

  • Combate radical ao crime organizado e facções;
  • Redução da maioridade penal de 18 para 16 anos;
  • Tropa de elite nas fronteiras;
  • Criação de novos presídios de segurança máxima;
  • Entre outras.
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