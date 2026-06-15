Flávio Bolsonaro surpreende e sai em defesa de programa de Lula

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O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), saiu em defesa do Bolsa Família, programa iniciado no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração foi dada durante sua participação no Fórum Rumos do Brasil, promovido pela Revista Veja, nesta segunda-feira (15) em São Paulo.

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Esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro, ninguém tem o direito de tocar nesse programa. Qualquer país do mundo tem um programa para as pessoas de baixa renda Flávio Bolsonaro

Ele ainda acrescentou ao discurso que o Bolsa Família dá "estabilidade para quem passa fome", e citou políticas feitas durante o governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro — que na época recebeu o nome de Auxílio Brasil.

Bolsa Família

O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo presidente Lula (PT). O programa é uma das principais bandeiras do petista, que tem a população de baixa renda na sua base eleitoral.