"Foi um golpe de sorte", declara Temer sobre impeachment de Dilma

O ex-presidente Michel Temer (MDB) voltou a afirmar que o impeachment, que culminou na saída da ex-presidente Dilma Roussef (PT) da Presidência da República, foi um "golpe de sorte". A declaração do político foi dada em entrevista ao site chileno BioBioChile, publicada no sábado, 22.

“Com o perdão do trocadilho, acho que foi um golpe de sorte. [...]. O que aconteceu com a ex-presidente Dilma é que ela perdeu apoio político. Além disso, havia as ‘pedaladas fiscais’, que são uma questão técnica e estão sob pena de demissão. Afastado o presidente, quem deve assumir a presidência da República é o vice-presidente. Isso está escrito na Constituição brasileira”, disse.

Durante a conversa, o ex-presidente ainda elogiou o terceiro mandato do atual chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É preciso se dar bem com todos os países porque as relações não são apenas políticas, mas também comerciais. (…) O governo Lula tem feito um esforço no cenário internacional e acredito que isso seja saudável e positivo”, comentou Temer.