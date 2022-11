Geraldo Alckmin comemora 70 anos em evento com Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin comemorou 70 anos em evento neste domingo, 6, com a presença do presidente eleito, Lula, e vários políticos e personalidades candidatos a ministros no novo governo que se inicia em janeiro.

O jantar aconteceu em São Paulo, na casa Gabriel Chalita, apontado como articulador da chapa com o ex-tucano e o petista. Segundo apurou o blog da jornalista Andréia Sadi, do G1, uma pessoa presente relatou que Chalita tem nome lembrado para ocupar os ministérios da Educação ou da Cultura. Ele foi o único a discursar no encontro e agradeceu a coragem de Lula e Alckmin se se unirem "porque o país pode mais do que está vivendo", e disse que "o Brasil "agora está respirando."

Participaram do jantar os ex-ministros Fernando Haddad (cotado para os ministérios Fazenda, do Planejamento e das Relações Exteriores), e Alexandre Padilha, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, os economistas Gabriel Galipolo e Persio Arida, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB-RJ), e o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, entre outros.