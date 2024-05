Gleisi Hoffmann volta a criticar presidente do BC | A TARDE

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, voltou a criticar Roberto Campos Netos, que preside o Banco Central.



Em um post nas redes sociais, Gleisi, que vem subindo o tom contra Campos Neto, acusou o presidente do BC de sabotar a economia ao não avisar ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre os cortes no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

“Já teve muitas mudanças de guidance, estou aqui há quase 6 anos e em nenhum momento passou pela minha cabeça ligar para o ministro Paulo Guedes para falar que eu achava que o guidance ia mudar para A, B ou C. É uma prerrogativa do Banco Central, que tem autonomia. Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer neste”, disparou Gleisi.

