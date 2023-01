Golpistas invadem prédio do STF e destroem 'casa' de Moraes

Os bolsonaristas golpistas conseguiram invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Após ter acesso ao edifício, os vândalos quebraram portas, vidros e danificaram o interior do imóvel. Cadeiras, câmeras e janelas do térreo foram quebradas. Os acentos foram rasgados. O plenário, onde acontece as sessões da Corte, ficou completamente destruído. Os manifestantes chegaram até o segundo andar até o momento. [veja o vídeo]

Milhares de bolsonaristas enfrentaram os bloqueios policiais e também invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF, tudo na tarde deste domingo, 8.

As cenas são lamentáveis. O grupo enfrentou a polícia, subiu em rampa e quebraram até a vidraça do Salão Nobre do prédio. Um veículo da força nacional foi jogando no espelho d'água que fica em frente ao prédio. A porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada.

No sábado, 7, Moraes, suspendeu uma decisão que autorizava a obstrução da Avenida Raja Gabaglia, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, por manifestantes bolsonaristas que pediam intervenção militar no Brasil

O presidente Lula não está no Distrito Federal. O chefe do executivo viajou para Araraquara, no interior de São Paulo, para avaliar o impacto das chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

null Reprodução | Redes Sociais