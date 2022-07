Google divulga lista com maiores anunciantes políticos do Brasil

O Google divulgou uma lista com os principais anunciantes de propaganda política no Brasil, que registra 1.994 anúncios contabilizados desde 17 de novembro de 2021. A relação inclui partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas, que já investiram R$ 1,385 milhão em publicações na plataforma.

O site ‘Brasil Paralelo’, que defende o golpe militar de 1964, é o que mais investiu com R$ 410 mil gastos, valor que representa 30% do total de anúncios. O PSDB nacional, segundo maior anunciante, já investiu R$ 241 mil e o PSB do Rio de Janeiro, terceiro colocado, patrocinou R$ 180 mil em publicações.

União Brasil (R$ 109 mil) e Thiago Barros Rodrigues Costa (R$ 84 mil) – empresário que promove pesquisas relacionadas ao governo Bolsonaro (PL) – completam a lista dos cinco maiores contratantes de publicidade, que aparecem na página de buscas da empresa, no YouTube (que pertence ao Google) e em uma rede de sites parceiros.

Entre os dez maiores anunciantes está a ‘Newsletters Digital A Voz do Brasil’, que compartilha vídeos da campanha do pré-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT).

Confira o ranking:

1º – Brasil Paralelo – R$ 410 mil

2º – PSDB nacional – R$ 241 mil

3º – PSB (RJ) – R$ 180 mil

4º – União Brasil nacional – R$ 109 mil

5º – Thiago Barros Rodrigues Costa – R$ 86 mil

6º – Newsletters Digital A Voz do Brasil – R$ 82 mil

7º – MDB nacional – R$ 59,5 mil

8º – PP nacional – R$ 31,5 mil

9º – União Brasil (AL) – R$ 30 mil

10º – PT nacional – R$ 16,5 mil