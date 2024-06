Governador entrega nova delegacia e pelotão em cidade baiana | A TARDE

A cidade de Lamarão ganhou reforço na segurança pública, nesta sexta-feira, 31, com a implantação de uma unidade integrada, que abriga a delegacia territorial, da Polícia Civil, e o pelotão da Polícia Militar da Bahia (PMBA), ligado ao 16º Batalhão da PMBA. A inauguração da unidade, que custou R$ 2,9 milhões, contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT).



Na ocasião, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, explica que o novo faz parte do projeto de reformulação da segurança pública, dotando as forças policiais de mais estrutura, para prestar um serviço mais qualificado.

“É um projeto inédito, nunca tivemos algo dessa dimensão, são quase 170 unidades. Só da Polícia Civil, então, já entregamos várias, e a projeção é, daqui para o final do ano, a gente entregar mais 40 novas unidades. É muita cidade para a gente conseguir visitar fazendo entregas e, aliado a isso, nós tivemos, também, um concurso com 700 novos investigadores, quase mais 300 que estão na Academia de Polícia. Estamos, ainda, trabalhando na compra de 500 novas viatura”, detalhou Heloísa.

No município, localizado no território do Sisal, o petista ainda entregou a pavimentação da rodovia BA-400, no trecho da travessia urbana de Lamarão, e as reformas do estádio Waltão e do Mercado Municipal.

Infraestrutura

Com o valor de R$ 820 mil, foi realizada a pavimentação na rodovia BA-400, no trecho de 750 metros da travessia urbana de Lamarão. A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Ainda na área de mobilidade, a parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), e a prefeitura local, resultou na pavimentação de ruas, em paralelepípedo. Foram destinados R$ 900 mil para fazer o calçamento de vias no bairro Centro, na sede e no povoado de Mutirão. Também foi dada por entregue a pavimentação, em paralelepípedo, em ruas da Comunidade Quilombola Sítio Santana.

Desenvolvimento Rural

Seguindo a agenda em Lamarão, Jerônimo, acompanhado da prefeita Maria Luzineide Costa, conhecida como Pró Ninha, entregou a reforma do Mercado Municipal. A obra foi executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em convênio com a prefeitura.

Foram aplicados quase R$ 433 mil na construção de 81 boxes, praça de alimentação, manutenção civil, elétrica e hidráulica e substituição de piso. De acordo com a comerciante Claudice Lima, que vende lanches, são melhorias que vão proporcionar conforto aos frequentadores e aos permissionários: “vai facilitar muito a nossa vida, porque é uma forma de atrairmos mais clientes e ganharmos mais dinheiro”.

Esporte

Ainda durante a passagem pela cidade, o governador entregou a reforma do Estádio Municipal Walter Nunes Pinheiro - “Waltão”. A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) investiu R$ 1,6 milhões para melhorar a estrutura do equipamento esportivo. Foram implantados gramado natural com irrigação, alambrado, vestiário, sistema de iluminação em LED, arquibancada, recuperação do muro existente, construção de sanitário público, bancos de reservas e instalação de piso nos acessos principais.

Para a prefeita, a parceria com a gestão estadual é fundamental para executar obras que melhoram a qualidade de vida dos moradores: “é a realização de sonhos, porque, sem essa participação do Estado em um município pequeno como o nosso, com recursos reduzidos, a gente não conseguiria o que a gente conseguiu. Conseguimos 12 convênios. Hoje, estão sinalizados mais cinco. Com essa parceria, Lamarão já avançou e vai continuar avançando muito mais”.

Publicações relacionadas