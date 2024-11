Governadora de Pernambuco deixa PSDB rumo ao PSD

Raquel Lyra deve se mudar em breve para o PSD - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, deve trocar o PSDB pelo PSD em breve. A mudança de partido já foi comunicada aos tucanos.

A informações é de Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. De acordo com a publicação, Raquel já está de “malas prontas” para o partido que hoje faz parte da base de sustentação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela é a primeira mulher a governar o estado de Pernambuco.

Raquel Lyra, que também foi prefeita de Caruaru, se elegeu em 2022, após enfrentar Marília Arraes (SD) no segundo turno. Desde então, a ainda tucana tem feito gestos ao Palácio do Planalto.