Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIGIDEZ

Governo determina ‘corte de cabelo apropriado’ e proíbe moicano

Estudantes terão que adotar regras rígidas após mudanças no sistema educacional

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 8:02 h | Atualizada em 25/08/2025 - 8:36
Foto ilustrativa.
Foto ilustrativa. -

Usar uniforme limpo e arrumado, ter o corte de cabelo apropriado e apresentar um comportamento respeitoso ao entrar diariamente na escola. Estas regras terão que ser cumpridas pelos estudantes de El Salvador, após o governo do presidente Nayib Bukele instituir mudanças disciplinares no sistema educacional do país da América Central.

A ministra de Educação, a capitã Karla Trigueros, enviou um memorando a diretores de colégios, avisando que quem não cumprir as regras terá redução de notas e deverá realizar serviço comunitário.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vestida com uniforme militar camuflado, a ministra, que também é médica, supervisionou pessoalmente o ingresso dos alunos. As informações são do G1.

Leia Também:

Zelensky insiste em reunião com Putin para chegar ao fim da guerra
Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia
Venezuela alista milhares para lutar contra uma suposta ameaça dos EUA

O efeito das novas diretrizes foi comprovado em barbearias e salões de beleza lotados de jovens, obrigados a erradicar de suas cabeças os cortes proibidos pelo governo: o moicano ou o conhecido como Edgar, muito comum entre os latinos, que se compara ao corte tigela.

Críticas

Bukele abraçou a medida, contestada por várias entidades sindicais de professores, que a consideraram ditatorial e advertiram contra a militarização da educação no país.

“Para construir o El Salvador que sonhamos, é claro que precisamos transformar completamente nosso sistema educacional”, argumentou o controverso presidente no X, acrescentando as palavras Deus, união e liberdade à sua declaração.

No comando do país desde 2019, Bukele aprovou uma reforma constitucional que elimina os limites de mandatos presidenciais e, consequentemente, permite que ele permaneça no poder indefinidamente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, encontra-se com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, em 14 de abril de 2025
O presidente dos EUA, Donald Trump, encontra-se com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, em 14 de abril de 2025 | Foto: Brendan Smialowski / AFP

A estratégia de pacificar o país com sua guerra às gangues e a construção de megaprisões o tornou popular e mostrou-se tão bem-sucedida quanto polêmica. Entidades que advogam por direitos humanos denunciam a redução da criminalidade às custas de violações, perseguições e tortura.

O viés autoritário de seu governo é motivo de orgulho para o presidente salvadorenho, de 44 anos, que se define como “o ditador mais legal do mundo” e caiu nas graças de Donald Trump.

Foi para El Salvador que o governo americano deportou centenas de imigrantes rejeitados pelos EUA, incluindo cidadãos de outros países, como a Venezuela.

Bukele ressaltou o duplo status de capitã e médica de sua nova ministra da Educação e a necessidade de quebrar paradigmas. O presidente se opôs à comunidade LGBTQIA+ e à ideologia de gênero. “É antinatural, anti-Deus e antifamília”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corte de cabelo el salvador nayub bukele

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto ilustrativa.
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Foto ilustrativa.
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Foto ilustrativa.
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Foto ilustrativa.
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

x