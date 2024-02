Governo lança nova política industrial nesta segunda | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta segunda-feira, 22, a nova política industrial. A medida deve contar R$ 300 bilhões em financiamento até o fim de 2026, segundo informações da Folha de São Paulo. O evento acontece no Palácio do Planalto, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Logo após o encontro, integrantes do governo darão uma entrevista coletiva para apresentar esclarecimentos sobre a iniciativa, mas segundo informações, o projeto deve ser colocado em prática até 2033.

Na reunião, o Palácio do Planalto apontou que a medida deve beneficiar diretamente “o cotidiano das pessoas, estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ampliar a competitividade da indústria brasileira, nortear o investimento, promover melhores empregos e impulsionar a presença qualificada do país no mercado internacional”.

No Planalto durante o evento, Lula disse que o Brasil “finalmente juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça uma política industrial” e elogiou o trabalho de seus ministros.