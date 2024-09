Governo Lula estuda volta do horário de verão; veja o motivo

Ministério de Minas e Energia avalia retorno do horário de verão - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do Ministério de Minas e Energia, estuda o retorno do horário de verão como alternativa a um racionamento de energia, por conta da seca que atinge o país nas últimas semanas.

A informação é do jornal Folha de S. Paulo. Outra medida já adotada é ampliação das autorizações para o funcionamento das usinas termelétricas a gás, além do aumento da chamada 'bandeira' das contas de energia.

O retorno do horário de verão, que consiste no adiantamento do relógio em uma hora, chegou a ser cogitado em 2023, mas foi descartado pelo presidente Lula.

A medida foi extinta em abril de 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), sob a justificativa de que não havia redução no consumo de energia. Na época, o Ministério de Minas e Energia argumentou que houve uma mudança nos hábitos da população.