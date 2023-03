Governo Lula quer que cúpula de reestreia da Unasul aconteça no Brasil

A cúpula de reestreia da Unasul (União de Nações Sul-Americanas) pode acontecer no Brasil ainda no primeiro semestre deste ano. De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do site metrópoles, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para que o evento aconteça

Iniciadas durante a cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), na Argentina, as discussões envolvendo a recriação da Unasul passaram à etapa de tramitações. Segundo fontes da diplomacia do governo Lula, os países da América do Sul negociam os últimos detalhes para retomada do bloco, que tem o objetivo de melhorar as relações bilaterais entre os países membros e construir um espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político.

O chefe do Executivo brasileiro defende que a Unasul seja retomada em sua composição original. Criada em maio de 2008 e desintegrada em 2019 com a saída do Brasil durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), a associação diplomática era composta por Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.