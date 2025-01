Governo Lula tem demanda recorde na Lei Rouanet; veja

Liberação da verba é considera cinco vezes maior do que a disponibilizada em 2022 - Foto: Reprodução | YouTube

O governo Lula (PT), por meio do Ministério da Cultura, alcançou R$ 16,8 bilhões em demandas para projetos culturais via Lei Rouanet neste ano.

Neste ano, a Lei Rouanet contemplou 14 mil projetos inscritos, com captação de R$ 1,92 bilhão. A expectativa, de acordo com a pasta, é chegar aos R$ 3 bilhões.

As propostas incluem os segmentos de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, humanidades [que engloba literatura, filologia e história], museu e memória, música e patrimônio cultural.

Propostas

Em relação ao número de propostas, as Artes Cênicas lideraram, com 4.386 projetos. Em seguida, aparece a área da música com 4.092 proposição.

Em nota, o Minc explicou que os R$ 16 bilhões apontados por veículos de imprensa é apenas a demanda apresentada.

"A Pasta ressalta que o valor apontado de R$ 16 bilhões, citado por veículos de imprensa, é apenas a demanda apresentada pela produção cultural e não são recursos liberados pelo Ministério da Cultura", diz trecho da nota.