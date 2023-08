Governo priorizou Daniela Carneiro no pagamento de emendas a ministros

Comparando aos demais ministros parlamentares do governo Lula (PT), a ex-ministra do Turismo e atual deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil - RJ) foi a que mais recebeu emendas individuais. De janeiro a julho, Carneiro recebeu um recurso de R$ 24,8 milhões pagos pelo Executivo. As informações são da coluna Igor Gadelha, do Portal Metrópoles.

O recurso recebido por Carneiro foi distribuído para Saúde e Desenvolvimento Social. De acordo com o colunista, a parlamentar destinou R$ 19,8 milhões para a pasta de Saúde e R$ 4,7 milhões ao Desenvolvimento Social para investir em projetos no Rio de Janeiro, seu reduto eleitoral.



Conforme informações do portal Siga Brasil, 35 emendas da ex-ministra foram executadas ao longo deste ano. O recurso havia sido empenhado por ela ainda na legislatura 2019/2022, quando ela já era deputada.

Emendas Individuais

O valor recebido por Daniela supera o de outros ministros parlamentares. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também é senador, por exemplo, recebeu R$ 21,6 milhões em emendas de janeiro a julho.

As emendas individuais são impositivas, ou seja, têm pagamento obrigatório. O Executivo, porém, pode decidir em que momento pagará e costuma liberar os valores durante votações importante para o governo no Congresso.

Confira valor destinado a outros ministros:



Celso Sabino (Turismo) – R$ 21 milhões



Paulo Pimenta (Secom) – R$ 12 milhões

Simone Tebet (Planejamento ) – R$ 10,8 milhões.

Alexandre Padilha (Relações Institucionais) – R$ 10,3 milhões.

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) – R$ 7,7 milhões.

André de Paula (Pesca) – R$ 8,9 milhões.

Juscelino Filho (Comunicações) – R$ 5,3 milhões.

Alexandre Silveira (Minas e Energia) – R$ 1,1 milhão.