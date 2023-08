Grupo A TARDE recebe visita de secretário do Ministério do Trabalho

O Grupo A TARDE recebeu, na tarde desta quarta-feira, 2, a visita institucional do secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne.

Em um bate-papo descontraído, a tarde foi cercada de conhecimentos sobre programas de qualificação para jovens e adultos, sendo essa uma das metas da pasta que Magno administra. O programa Escola do Trabalhador 4.0, parceria do governo federal com a Microsoft, é uma das principais frentes de atuação da secretaria dirigida pelo gestor baiano.

Hospedado neste endereço eletrônico, o programa oferece cursos online gratuitos que vão do letramento digital básico até os conhecimentos mais avançados em Tecnologia de Informação (TI), bem como programação de sistema. A capacitação também desenvolve e habilita os alunos para o mercado de trabalho.

A iniciativa foi vista com bons olhos pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão e pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, presentes no encontro, devido ao engajamento histórico do Grupo A TARDE com a pauta de Educação.

O secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavigne, e o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Também marcaram presença no encontro a diretora do Núcleo Digital, Caroline Góis; a gestora Comercial, Marluce Barbosa; o diretor de Marketing, Eduardo Dute; e os jornalistas Mariana Carneiro e Tiago Décimo, do Núcleo de Projetos Especiais.