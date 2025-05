Gutierres Barbosa defende que PT vá ao encontro dos evangélicos em plenária da CNB

- Foto: Divulgação

O coordenador nacional do Setorial Inter-religioso do PT, pré-candidato ao cargo de presidente do PT na Bahia e integrante da CNB de Todas as Lutas, Gutierres Barbosa, disse neste sábado (26), durante plenária estadual da corrente política, que o PT precisa ir ao encontro dos evangélicos.

Em sua fala, o vice-presidente da Igreja Batista de Nazareth e membro do NEPT (Núcleo de Evangélicos Petistas) ratificou a necessidade de interlocução do partido com o segmento religioso, cada vez mais numeroso no Brasil, assim como o fez no passado, com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica.

"Precisamos estar cada vez mais nas periferias e zonas rurais, compreendendo os movimentos pentecostais e os movimentos das igrejas tradicionais que estão organizando a sua base social nos municípios", disse.

Mirando em 2026, o petista também falou sobre a importância da unidade dentro da corrente majoritária do PT, reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, e combate à direita fascista.

"Temos um desafio muito grande em 2026 que é reeleger Lula e Jerônimo, fortalecer a nossa bancada de deputados federais e estaduais, mas sobretudo fortalecer a relação do diretório estadual com todos os diretórios municipais do PT, e isso passa pela relação com os movimentos sociais, juventude e demais segmentos", afirmou.

Realizada na Assembleia Legislativa da Bahia, a plenária da Construindo um Novo Brasil (CNB) referendou a candidatura do ex-ministro e ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silvo à presidência nacional do PT nas eleições do PED em 6 de julho.

Participaram militantes e representantes dos 27 territórios de identidade da Bahia, além do atual presidente do PT, Humberto Costa; o vice-presidente nacional Everaldo Anunciação; ministro Márcio Macedo; ex-ministro Luiz Dulci; a secretária lgbt do PT Bahia, Petra Perón; ex-secretária estadual de Políticas para Mulheres e deputada federal Elisângela Araujo; o ex-secretário nacional de Movimentos Populares do PT, Ivan Alex; e a professora Ieda Franco, da Executiva Estadual do PT, entre outros.

O ex-ministro Dulci reforçou que a unidade da CNB é necessária no atual Processo de Eleições Diretas do PT, informou que as contribuições à construção da tese nacional continuam abertas e elogiou a participação dos baianos José Sérgio Gabrielli, Jonas Paulo e Ivan Alex no projeto.

"O PT tem outras correntes de opinião, menores e respeitadas, mas seria hipocrisia não reconhecer ou não frisar que a CNB é decisiva para o sucesso do partido. Precisamos construir a unidade para que todo mundo se sinta confortável na disputa", pontuou.