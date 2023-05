Haddad dá aval a transferência do Coaf de volta para o Banco Central

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu aval à transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de volta para o Banco Central.

A informação é da coluna de Igor Gadelha, na Metropoles. Nos primeiros meses, o presidente Lula editou uma Pedida Provisória (MP) transferindo o órgão, que é responsável por fiscalizar transações financeiras no país, do BC para o Ministério da Fazenda.

No entanto, parlamentares do Centrão avisaram a integrantes da ala política do Palácio do Planalto que iriam derrubar o trecho da MP e mandar o Coaf de volta para o Banco Central.

Com a possibilidade de derrota, ministros palacianos consultaram Haddad sobre o assunto, que respondeu que não fazia nenhuma questão de ter o órgão sob sua alçada. Com a resposta, a ala política do governo decidiu não comprar esta briga com o Congresso Nacional.