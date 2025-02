Hugo Motta é eleito presidente da Câmara Federal

Hugo Motta assume presidência da Câmara - Foto: Divulgação

A Câmara dos Deputados tem um novo presidente. O paraibano Hugo Motta (Republicanos) confirmou seu amplo favoritismo e foi eleito para o comando da Casa para o próximo biênio (2025/2026), neste sábado, 1.

Motta foi o nome escolhido pelo seu antecessor, Arthur Lira (PP), no final do ano passado. O deputado venceu a queda de braço com os baianos Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD), que travaram uma disputa pelo 'aval' do agora ex-presidente.

Hugo Motta venceu Pastor Henrique Vieira (Psol), Marcel van Hattem (Novo), contando com apoio de quase todos os partidos da Casa, incluindo PL e PT, duas maiores bancadas. O novo presidente da Câmara recebeu 444 votos.