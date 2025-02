Hugo Motta prega harmonia após assumir presidência da Câmara

Hugo Motta faz primeiro discurso como presidente da Câmara - Foto: Reprodução

Novo presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Motta (Republicanos) fez o seu primeiro discurso ao assumir o comando da Casa, neste sábado, 1, após ser eleito com 444 votos.

Motta, que teve o apoio do agora antecessor Arthur Lira (PP), pregou convergência entre as diferentes correntes políticas, e disse que a nação deve ser conduzida com razão e equilíbrio.

"As instituições ficam, e para além delas, mais importante, ficam as transformações históricas e sociais de cada era, ficam a coragem e as posições, ficam os princípios e não as conveniências, ficam as convergências que constroem, não as divergências que paralisam e destroem a compreensão de que podemos pensar diferente, mas somos todos iguais no que é indiscutível, somos todos brasileiros e brasileiras, e seja qual for a visão de mundo, o Brasil nos une e nunca pode nos separar, pois somos o povo brasileiro e o Brasil é o nosso único país", disse o presidente da Câmara.

"As glórias são efêmeras, mas os propósitos e os avanços o tempo nunca apaga. As paixões são radicais, mas são o equilíbrio e a razão que conduzem às horas mais difíceis", completou.