Internautas avisam Paulo Guedes sobre dinheiro 'abandonado' em bancos

O ex-ministro Paulo Guedes voltou a ser o centro das atenções entre os apoiadores do governo Lula (PT) e os descontentes bolsonaristas, em embate que aquece as redes sociais neste sábado, 4.

O motivo é a recente divulgação do PIB brasileiro, que mostrou avanço de 2,9% em 2022. As discussões ocorrem no momento em que o Sistema de Valores a Receber (SVR) indica que o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito econômico, tem alguns 'trocados' a receber em bancos e instituições financeiras do país

O sistema, que foi desenvolvido pelo Banco Central, registrou mais de 66 milhões de consultas de pessoas e empresas até o final do mês de fevereiro de 2023.

Entre as provocações feitas ao ex-ministro neste sábado, 4, alguns internautas pediram para alguém avisar que o Guedes tem uns "trocados" para pegar nos bancos, com ironia ao fato do mesmo ter se afastado das redes sociais após o fim do governo Bolsonaro.

O governo Bolsonaro, sob a tutela de Paulo Guedes, causou um gigantesco descontrole fiscal que prejudicou a economia no pior patamar dos últimos 20 anos. pic.twitter.com/pzKAQ9DTct — paulo rochedo (@DaRochedo) March 4, 2023

Do outro lado da moeda, os defensores de um dos principais aliados do ex-chefe do Executivo afirmaram que Paulo Guedes deixou um "legado significativo na economia do Brasil". E que o PIB do país também avançou, junto com a queda da taxa de desemprego e controle da dívida pública.

Paulo Guedes deixou um legado significativo na economia do Brasil, com destaque para o crescimento no PIB, menor taxa de desemprego em 7 anos, superávit no setor público e redução da dívida pública. pic.twitter.com/4YMmowuKyo — Paulo guedes fc (@pauloguedesfc) March 3, 2023

E sobrou até comparações do ex-ministro com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem cuidado de muitos dos desafios econômicos do Brasil no começo da gestão petista no âmbito federal.

No atual cabo de guerra econômico, resta saber se Guedes manterá uma posição combativa com relação as políticas do governo Lula (PT) na área da economia, em tentativa de ressurgir das 'cinzas', ou manterá um nível de debate que possibilite uma aproximação com o Palácio do Planalto, ainda que no cenário mais administrativo que político.

Como não comparar a transparência e a excelência do Haddad, prestando contas à sociedade, com aquele comportamento arrogante, grosseiro e destrutivo do Paulo Guedes, que resolvia tudo em conluio com o Bolsonaro e sem qualquer compromisso real com o Brasil? pic.twitter.com/HoHlLHw3mn — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) March 1, 2023