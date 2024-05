Invasores do Siafi tentaram movimentar R$ 9 mi no Ministério da Gestão | A TARDE

Os criminosos que invadiram o sistema de administração financeira do governo federal, o Siafi, tentaram movimentar ao menos R$ 9 milhões do Ministério da Gestão e Inovação. Segundo informações iniciais, eles desviaram ao menos R$ 3,5 milhões do órgão, dos quais R$ 2 milhões já foram recuperados.

Segundo a Folha de São Paulo, o Tesouro Nacional, órgão gestor do Siafi, implementou medidas adicionais de segurança para autenticar os usuários habilitados a operar o sistema e autorizar pagamentos.

Em nota, o órgão confirmou a "utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular" e disse que "as tentativas de realizar operações na plataforma foram identificadas". O Tesouro afirmou ainda que as ações "não causaram prejuízos à integridade do sistema".

De acordo com integrantes do governo, os criminosos realizaram três operações Pix a partir dos recursos do MGI, para três bancos diferentes. Os investigadores conseguiram reaver os valores transferidos para duas instituições, mas uma parte, repassada para uma terceira instituição, não pôde ser recuperada porque o dinheiro já havia sido direcionado para outras contas.

Os valores em questão dizem respeito apenas ao que foi mapeado no âmbito do MGI. De acordo com investigadores da PF, os invasores conseguiram movimentar valores maiores que os R$ 3,5 milhões.

Ainda não há confirmação pública dos montantes envolvidos, nem quais órgãos foram alvo da ação criminosa. A Polícia Federal investiga o caso com apoio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).