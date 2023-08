IPAC protocola processo para Cultura Hip-Hop ser Patrimônio Imaterial

O Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC), órgão ligado a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), protocolou, nesta quarta-feira, 26, o pedido de abertura do processo de registro especial da Cultura e Movimento Hip-Hop como Patrimônio Imaterial do Estado.

Estiveram presentes na reunião, que aconteceu na sede do instituto: Dj Branco, secretário executivo e coordenador geral da Casa do Hip-Hop Bahia, Luciana Mandelli, diretora-geral do IPAC, e Tatá Ricardo Tavares, presidente da Câmara de Patrimônio Artístico Arqueológico e Natural do Conselho de Cultura do Estado da Bahia.

O encontro teve diálogos com pautas referentes a política publica no estado e cultura hip-hop.