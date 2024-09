Janja e Lula sobrevoam Parque Nacional após incêndio

Janja e Lula sobrevoam áreas atingidas por incêndio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A primeira-dama Janja da Silva sobrevoou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 15, a região o Parque Nacional, no Distrito Federal, atingida por um incêndio nos últimos dias.

Janja disse que as autoridades responsáveis estão tomando todas as providências para combater as chamas, e disse que vai se reunir com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para debater novas medidas.

“O governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do DF para ajudar no combate às chamas. A Polícia Federal hoje tem 52 inquéritos abertos contra os responsáveis por esses crimes contra o nosso país”, escreveu nos stories.