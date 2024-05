Janja vai ao Rio Grande do Sul com 25 toneladas de doações | A TARDE

A primeira-dama Janja da Silva desembarcou, nesta quarta-feira, 8, no Rio Grande do Sul, que tem sido atingido com fortes chuvas desde a última semana.

Leia mais

Bruno Reis elogia ministro Rui Costa e planeja encontro para junho

Janja levou cerca de 25 toneladas de doações para o estado. Entre os itens, estão alimentos, purificadores de água, remédios, colchões, cestas básicas e cobertores. Em Canoas, um dos municípios mais devastados pelo temporal, Janja agradeceu às Forças Armadas pelo trabalho feito durante o desastre.

"Quero agradecer o papel [...] Eu quero manifestar toda a minha solidariedade porque as fake news que estão fazendo com as Forças Armadas são inadmissíveis", disse a primeira-dama.

Publicações relacionadas