Jerônimo amplia parcelas de auxílio para estudantes de universidades

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez o anúncio de alterações no programa “Mais Futuro”, que disponibiliza um auxílio para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais. O comunicado foi feito nesta segunda-feira, 6.

No âmbito das mudanças previstas para 2023, o gestor estadual destacou que as parcelas do perfil básico foram ampliadas, de 8 para 11. Com isso o investimento previsto por parte do Estado passa para R$ 45 milhões.

“Abrindo a semana com mudanças positivas no Mais Futuro. Em 2023, as parcelas do perfil básico foram ampliadas, de 8 para 11, totalizando R$ 45 milhões de investimento. [...] O auxílio permanência, creditado na conta dos beneficiários na última sexta-feira, se divide entre os públicos do perfil básico (residindo a até 100 km da unidade de ensino) e perfil moradia”, disse Jerônimo Rodrigues.

Com relação ao perfil moradia, o benefício abrange quem mora a uma distância superior a 100 km das unidades de ensino. Nesses casos, os beneficiários receberão 12 parcelas de R$ 600, para garantir a permanência no curso e a conclusão da carreira, destacou o petista.

