Jerônimo confirma concurso para perito da Polícia Civil | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou ao Portal A TARDE, neste sábado, 4, a realização de um concurso para o cargo de perito da Polícia Civil da Bahia.



Na quinta-feira, 2, Jerônimo havia enviado para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) uma proposta para a criação de 561 novos cargos do tipo.

"Nós temos feito isso [apostar no setor investigativo] das diversas formas de investimento. Seja na área de equipamentos, de viaturas, ajustando e arrumando as casas e os lugares onde funcionam as sedes das polícias Militar e Civil; compra de armas, de tecnologia e de inovação. Mas é preciso que a gente possa ir renovando. Muita gente se aposentou. A função da nossa Inteligência foi chamada para ser ampliada. E a função é essa”, iniciou o governador, que confirmou o concurso na sequência.

“Eu vou fazer agora esse concurso, recompondo e ampliando o nosso papel. É uma área muito estratégica para a gente, a Inteligência da Polícia Civil, que precisa ser reforçada. E o concurso é para isso", afirmou Jerônimo, presente na convenção estadual do Avante, em Salvador.

Jerônimo quer 561 novos peritos na Polícia Civil da Bahia; entenda



Publicações relacionadas